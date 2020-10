Kenin-Kvitova in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sofiae Petrasi sfidano nelladella parte bassa del tabellone femminile del. Si scontrano le due giocatrici con la classifica più alta rimaste in gara: dall’altra parte invece la sfida tra Swiatek e Podoroska. Chi avrà la meglio? Il match andrà in scena giovedì 8 ottobre, come secondo incontro dalle ore 15:00:televisiva offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN) e livesu Eurosport Player e Sky Go. Sportface.it garantirà highlights, un live scritto e cronaca al termine della contesa.