Juventus, torna l’idea playoff per la Serie A: gli scenari (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I primi nuovi contagi dei tesserati nei vari club hanno mosso le acque e il caso Juventus-Napoli le ha totalmente agitate. La Serie A è di nuovo nel caos e la situazione allarma le autorità che pensano già ad un possibile scenario di prevenzione. Come riporta il Corriere dello Sport torna forte l’idea dei playoff come valida strategia alternativa per non tagliare troppe partite. Le squadre si dividerebbero per giocare dei veri e proprio playoff con i rispettivi traguardi da raggiungere. Le prime si giocherebbero lo scudetto e le ultime la permanenza nella massima Serie. Un altro gruppo invece si giocherà la qualificazione in Europa League. Questa è l’idea che si applicherebbe in caso di emergenza, premesso che il girone di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I primi nuovi contagi dei tesserati nei vari club hanno mosso le acque e il caso-Napoli le ha totalmente agitate. LaA è di nuovo nel caos e la situazione allarma le autorità che pensano già ad un possibileo di prevenzione. Come riporta il Corriere dello Sportforte l’idea deicome valida strategia alternativa per non tagliare troppe partite. Le squadre si dividerebbero per giocare dei veri e propriocon i rispettivi traguardi da raggiungere. Le prime si giocherebbero lo scudetto e le ultime la permanenza nella massima. Un altro gruppo invece si giocherà la qualificazione in Europa League. Questa è l’idea che si applicherebbe in caso di emergenza, premesso che il girone di ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Douglas Costa torna al Bayern Monaco: accordo con la Juventus per il prestito secco ???? [… - FIGCfemminile : Sabato ?? Domenica ?? Lunedì ?? ??? Dopo circa un mese di pausa torna l’appuntamento con la #SerieAFemminile… - valter_martini : RT @gobboisback: La Juventus rispetta le regole e il Napoli no, risultato in due giorni: -Ronaldo torna stupratore -Dagospia inventa viola… - _SiGonfiaLaRete : #SerieATIM, si torna a parlare di playoff - AndreaZ1967 : RT @gobboisback: La Juventus rispetta le regole e il Napoli no, risultato in due giorni: -Ronaldo torna stupratore -Dagospia inventa viola… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus torna Juventus, torna l’idea playoff per la Serie A: gli scenari TuttoJuve24.it Juventus, segnalati alla Procura giocatori che hanno violato l'isolamento richiesto per il coronavirus

L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che, per l'azienda sanitaria ... ma anche Buffon e Demiral, che sono tornati a casa. La squadra si trova in isolamento fiduciario da ...

Calciatori della Juventus violano isolamento fiduciario, in 7 segnalati alla Procura: ecco cosa rischiano

I calciatori che hanno lasciato l’Italia sono: Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, poi anche Buffon e Demiral che sono tornati a casa. La Juventus è in isolamento fiduciario da sabato, dopo ...

L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che, per l'azienda sanitaria ... ma anche Buffon e Demiral, che sono tornati a casa. La squadra si trova in isolamento fiduciario da ...I calciatori che hanno lasciato l’Italia sono: Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, poi anche Buffon e Demiral che sono tornati a casa. La Juventus è in isolamento fiduciario da sabato, dopo ...