Juventus Napoli, nuova ipotesi: -1 per gli azzurri ma niente 3-0 a tavolino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Juventus Napoli – A 3 giorni da Juventus Napoli, le polemiche continuano. Ancora non si sa quale sarà il giudizio del Giudice Sportivo che ha rinviato la sentenza per un supplemento di indagini. La Juve dal canto suo ha rispettato il protocollo, per il Napoli invece si aspettava potesse perdere 3-0 a tavolino con penalizzazione di un punto, ma spunta un ipotesi clamorosa. Juventus Napoli, le ultimissime Nel comunicato di ieri, inoltre, il Giudice Sportivo non si è ancora espresso a riguardo: risultato ‘sub iudice’ e supplemento d’indagine necessario per arrivare ad una conclusione definitiva. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, alla fine potrebbe essere trovato un ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– A 3 giorni da, le polemiche continuano. Ancora non si sa quale sarà il giudizio del Giudice Sportivo che ha rinviato la sentenza per un supplemento di indagini. La Juve dal canto suo ha rispettato il protocollo, per ilinvece si aspettava potesse perdere 3-0 acon penalizzazione di un punto, ma spunta unclamorosa., le ultimissime Nel comunicato di ieri, inoltre, il Giudice Sportivo non si è ancora espresso a riguardo: risultato ‘sub iudice’ e supplemento d’indagine necessario per arrivare ad una conclusione definitiva. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, alla fine potrebbe essere trovato un ...

