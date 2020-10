John Rambo: il quarto capitolo della saga di e con Sylvester Stallone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo . Rambo – in originale First Blood – è uno di film più iconici degli anni ottanta, allora diretto da Ted Kotcheff su un soggetto di David Morrell. Il film creò tutto un immaginario, machista e adrenalinico in cui Sylvester Stallone, già famoso per Rocky, ha incastrato e consacrato la sua figura. Rambo è in realtà … Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo .– in originale First Blood – è uno di film più iconici degli anni ottanta, allora diretto da Ted Kotcheff su un soggetto di David Morrell. Il film creò tutto un immaginario, machista e adrenalinico in cui, già famoso per Rocky, ha incastrato e consacrato la sua figura.è in realtà …

marcamoly : John Rambo è il personaggio e la saga che assieme a quella di Rocky Balboa ha consacrato Sylvester Stallone a dico… - Mamox__ : Stasera c'è una prima Tv su Italia Uno e davvero sono in difficoltà dopo tanto tempo perchè non so se seguire… - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: John Rambo, 5 curiosità sul film con Sylvester Stallone - SkyTG24 : John Rambo, 5 curiosità sul film con Sylvester Stallone - Caiuzx : RT @cineblogit: Stasera in tv: “John Rambo” su Italia 1 -