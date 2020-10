Italia Under 21, due positivi al Coronavirus: squadra in isolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si registrano nuovi casi di Coronavirus, questa volta in Nazionale Under 21. La squadra è in ritiro per il match di qualificazione ai Campionati Europei. Sono due i calciatori positivi dopo il secondo tampone realizzato ieri, sono totalmente asintomatici ed erano risultati negativi al primo tampone effettuato nella giornata di domenica 4 ottobre. L’allenamento previsto per oggi è stato annullato e la squadra si trova in isolamento fiduciario in attesa di novità da parte dell’Asl competente. Calciatori della Juventus violano isolamento fiduciario, in 7 segnalati alla Procura: ecco cosa rischiano Giallo per Inter e Nazionale: calciatore da negativo a positivo al Covid in 24 oreL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si registrano nuovi casi di, questa volta in Nazionale21. Laè in ritiro per il match di qualificazione ai Campionati Europei. Sono due i calciatoridopo il secondo tampone realizzato ieri, sono totalmente asintomatici ed erano risultati negativi al primo tampone effettuato nella giornata di domenica 4 ottobre. L’allenamento previsto per oggi è stato annullato e lasi trova infiduciario in attesa di novità da parte dell’Asl competente. Calciatori della Juventus violanofiduciario, in 7 segnalati alla Procura: ecco cosa rischiano Giallo per Inter e Nazionale: calciatore da negativo a positivo al Covid in 24 oreL'articolo CalcioWeb.

