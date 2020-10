Inter, a Natale appuntamento per il rinnovo di Lautaro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Inter cominciare a programmare il futuro e il rinnovo di Lautaro Martinez L’Inter è riuscita a resistere agli attacchi del Barcellona per Lautaro Martinez e adesso vuole blindare il suo numero 10. E per farlo, i nerazzurri dovranno trattare con l’argentino il rinnovo di contratto. L’intenzione del calciatore è quella di arrivare a guadagnare i 7 milioni annui che percepiscono anche Lukaku, Sanchez ed Eriksen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta al momento vuole far calmare le acque dopo le giornate forsennate di calciomercato per poi cominciare a parlare di rinnovo. E le trattative per il prolungamento di Lautaro potrebbero cominciare intorno al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’cominciare a programmare il futuro e ildiMartinez L’è riuscita a resistere agli attacchi del Barcellona perMartinez e adesso vuole blindare il suo numero 10. E per farlo, i nerazzurri dovranno trattare con l’argentino ildi contratto. L’intenzione del calciatore è quella di arrivare a guadagnare i 7 milioni annui che percepiscono anche Lukaku, Sanchez ed Eriksen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta al momento vuole far calmare le acque dopo le giornate forsennate di calciomercato per poi cominciare a parlare di. E le trattative per il prolungamento dipotrebbero cominciare intorno al ...

