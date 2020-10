Incassati sussidi 60mila euro ma vivevano all' estero | denunce

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) GORIZIA, 07 OTT - Due cittadini Italiani, di origini bengalesi, sono stati denunciati per frode in danno del bilancio nazionale, regionale e locale, dai finanzieri del Comando provinciale di Gorizia, ...

GORIZIA, 07 OTT - Due cittadini Italiani, di origini bengalesi, sono stati denunciati per frode in danno del bilancio nazionale, regionale e locale, dai finanzieri del Comando provinciale di Gorizia, ...