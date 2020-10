Il violento schiaffo del professore, il video choc che fa il giro del web (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È accaduto questa mattina in un’aula dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” e il tutto è stato ripreso in un VIDEO che ha subito fatto il giro delle chat di WhatsApp e dei social Un professore dà uno schiaffo ad un alunno e la scena viene ripresa da un altro studente. Il VIDEO diventa immediatamente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È accaduto questa mattina in un’aula dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” e il tutto è stato ripreso in unche ha subito fatto ildelle chat di WhatsApp e dei social Undà unoad un alunno e la scena viene ripresa da un altro studente. Ildiventa immediatamente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TEGGIANO. E’ divenuto virale sul web in poche ore il video che ritrae un professore prendere a sberle un alunno durante lo svolgimento di una lezione. Il tutto è avvenuto a Teggiano piccolo comune del ...

La violenta vicenda si è svolta a Busto Arsizio, un uomo di 46 anni ha dimenticato di prendere la figlia a scuola poi ha picchiato la moglie ...

