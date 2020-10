"Il vaccino per l'influenza riduce del 50% i ricoveri dei bambini" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - "La somministrazione del vaccino riduce di oltre il 50 per cento il ricovero nei bambini per complicanze e le visite mediche negli adulti". Lo ha detto Susanna Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive i Disordini Immunologici (WAidid) e professore ordinario di Pediatria all'Università di Parma, nonché esperta OMS nei Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health (MNCAH) Research Network Working Groups (gruppo di esperti che ha l'obiettivo di definire l'approccio ai casi pediatrici gravi di infezione da SARS-CoV-2). "In Italia l'influenza è tra le prime 10 cause di morte. In questa situazione di emergenza sanitaria - spiega l'esperta - l'uso allargato del vaccino influenzale è da prevedere per tutti, ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - "La somministrazione deldi oltre il 50 per cento il ricovero neiper complicanze e le visite mediche negli adulti". Lo ha detto Susanna Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive i Disordini Immunologici (WAidid) e professore ordinario di Pediatria all'Università di Parma, nonché esperta OMS nei Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health (MNCAH) Research Network Working Groups (gruppo di esperti che ha l'obiettivo di definire l'approccio ai casi pediatrici gravi di infezione da SARS-CoV-2). "In Italia l'è tra le prime 10 cause di morte. In questa situazione di emergenza sanitaria - spiega l'esperta - l'uso allargato delle è da prevedere per tutti, ...

