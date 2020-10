Disabile positiva a Covid violentata in struttura. Rimasta incinta durante lockdown (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane Disabile con gravi problemi mentali ospite di un centro specializzato in provincia di Enna, in Sicilia: la donna ora aspetta un bambino. La gravidanza risalirebbe allo scorso aprile quando la donna era positiva al Covid-19 e mentre la struttura era diventata ‘zona rossa’. La squadra mobile della Questura di Enna, che indaga, sta sentendo da giorni medici, infermieri, personale della struttura e le persone che sono state a contatto con la giovane per ricostruire la vicenda. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovanecon gravi problemi mentali ospite di un centro specializzato in provincia di Enna, in Sicilia: la donna ora aspetta un bambino. La gravidanza risalirebbe allo scorso aprile quando la donna eraal-19 e mentre laera diventata ‘zona rossa’. La squadra mobile della Questura di Enna, che indaga, sta sentendo da giorni medici, infermieri, personale dellae le persone che sono state a contatto con la giovane per ricostruire la vicenda.

La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile con gravi problemi mentali ospite ... La gravidanza risalirebbe allo scorso aprile quando la donna era ...

