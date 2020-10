Decreti Sicurezza: si è invertita (tardi) la rotta, ma non basta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È iniziato a calare il sipario su una stagione politica che ha visto, in primis con l’ex ministro Salvini, il razzismo farsi legge di Stato. Si inverte la rotta rispetto alla criminalizzazione dei migranti, all’offesa dei diritti umani, alla disapplicazione della legislazione internazionale e del mare, alla negazione dei principi della Costituzione. Abbiamo cancellato una macchia dal nostro ordinamento. E si mette anche un argine all’uso politico e propagandistico della vita dei migranti.La revisione dei Decreti Salvini, in quanto leggi inefficaci e dannosi, inaugurata ieri con la decisione del Consiglio dei Ministri, rappresenta un passo avanti per la democrazia nel nostro Paese. Compiuto in ritardo, certo, a causa degli equilibri delle forze politiche di maggioranza, ma in Parlamento senza i voti necessari non si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È iniziato a calare il sipario su una stagione politica che ha visto, in primis con l’ex ministro Salvini, il razzismo farsi legge di Stato. Si inverte larispetto alla criminalizzazione dei migranti, all’offesa dei diritti umani, alla disapplicazione della legislazione internazionale e del mare, alla negazione dei principi della Costituzione. Abbiamo cancellato una macchia dal nostro ordinamento. E si mette anche un argine all’uso politico e propagandistico della vita dei migranti.La revisione deiSalvini, in quanto leggi inefficaci e dannosi, inaugurata ieri con la decisione del Consiglio dei Ministri, rappresenta un passo avanti per la democrazia nel nostro Paese. Compiuto in ritardo, certo, a causa degli equilibri delle forze politiche di maggioranza, ma in Parlamento senza i voti necessari non si ...

