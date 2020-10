Dalla Spagna, Dembélé ha rifiutato lo United per la Juve: in bianconero nel 2021? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra i nomi accostati alla Juventus nella sessione di mercato che si è appena conclusa c’era quello di Ousmane Dembélé, ala offensiva del Barcellona e della nazionale francese. Il giocatore sembrava destinato all’addio ma alla fine è rimasto in Spagna. La cessione, però, potrebbe essere solo rimandata. Nelle ultime ore è emerso un importante retroscena … L'articolo Dalla Spagna, Dembélé ha rifiutato lo United per la Juve: in bianconero nel 2021? Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra i nomi accostati allantus nella sessione di mercato che si è appena conclusa c’era quello di Ousmane Dembélé, ala offensiva del Barcellona e della nazionale francese. Il giocatore sembrava destinato all’addio ma alla fine è rimasto in. La cessione, però, potrebbe essere solo rimandata. Nelle ultime ore è emerso un importante retroscena … L'articolo, Dembélé haloper la: innel

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: l'Atletico Madrid è interessato a Khedira Tutto Juve Coronavirus: Spagna, 800 mila posti lavoro in tre anni

(ANSA) - MADRID, 07 OTT - La Spagna conta di creare oltre 800.000 ... Madrid utilizzerà i 140 miliardi di euro che riceverà dall'Unione europea tra il 2021 e il 2026 per rafforzare la propria ...

Juventus, il club ha provato a bloccare chi voleva andarsene: segnalata violazione dei fuggitivi all'ASL

La Procura Federale, infatti, può aprire un’inchiesta sulla violazione del protocollo da parte dei giocatori, come ha già fatto nel caso del Napoli bloccato dall’Asl prima della ... l’amichevole ...

