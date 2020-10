Crolla il turismo in Toscana per il Covid | -60% | persi 2 miliardi di spesa

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nei primi otto mesi del 2020 si sono registrati 6,1 milioni di arrivi e 21,7 milioni di presenze in meno. Diminuiti di 26,8 milioni gli introiti della tassa di soggiorno

Nei primi otto mesi del 2020 si sono registrati 6,1 milioni di arrivi e 21,7 milioni di presenze in meno. Diminuiti di 26,8 milioni gli introiti della tassa di soggiorno ...La Regione lancia “See Sicily”, un intervento di 74 milioni e 900 mila euro previsto nel Piano Covid per la promozione del turismo in Sicilia e si propone di rianimare gli animi degli imprenditori del ...