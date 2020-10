Coronavirus Napoli, 57 positivi in una casa di riposo a Portici (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non si arresta l’emergenza Coronavirus a Napoli. Infatti in una casa di riposo a Portici, dopo una serie di tamponi, sono state rilevate ben 57 positività. L’emergenza Coronavirus continua a dilagare in Italia, con l’epicentro dell’epidemia che sembrerebbe essersi spostato da Milano a Napoli. Infatti nel capoluogo campano abbiamo visto un incredibile incremento di casi … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non si arresta l’emergenza. Infatti in unadi, dopo una serie di tamponi, sono state rilevate ben 57tà. L’emergenzacontinua a dilagare in Italia, con l’epicentro dell’epidemia che sembrerebbe essersi spostato da Milano a. Infatti nel capoluogo campano abbiamo visto un incredibile incremento di casi … L'articolo proviene da .

