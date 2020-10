Chiara Ferragni e Fedez | candidati all’Ambrogino d’oro per l’impegno contro il coronavirus

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un’altra splendida notizia per Chiara Ferragni e Fedez. Dopo l’annuncio della – ben più importante – gravidanza, la coppia è stata scelta tra i candidati all’Ambrogino d’oro 2020, l’importante onorificenza conferita dal Comune di Milano. Quest’anno infatti, come già auspicato mesi fa dal sindaco Giuseppe Sala, molti premi saranno riservati a cittadini che si sono distinti per il loro impegno durante l’emergenza coronavirus.

trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - itsmc17 : RT @angel__ITA: Quando il ginecologo di Chiara Ferragni ha scoperto su internet che la sua paziente sta aspettando una femminuccia ma nemme… - angel__ITA : Quando il ginecologo di Chiara Ferragni ha scoperto su internet che la sua paziente sta aspettando una femminuccia… -

