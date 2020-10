Asl Genova: «Se avessimo proibito al Genoa di partire per Napoli, avremmo negato un diritto alla squadra» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Giornale intervista la dottoressa Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica della Asl 3 Genova. Il tema è quello del comportamento dell’autorità sanitaria genovese nel caso dei contagi registrati nel Genoa. «Abbiamo applicato il protocollo alla lettera. Se avessimo proibito al Genoa di partire per Napoli, avremmo negato alla squadra di usufruire di un loro diritto». Ed aggiunge: «Appena arriva la segnalazione di un caso di covid si apre subito un canale di dialogo con il medico sociale con cui si valuta il tipo di rapporti che il soggetto ha avuto. Nel caso del Genoa dopo la prima ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Giornale intervista la dottoressa Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica della Asl 3. Il tema è quello del comportamento dell’autorità sanitaria genovese nel caso dei contagi registrati nel. «Abbiamo applicato il protocollolettera. Sealdiperdi usufruire di un loro». Ed aggiunge: «Appena arriva la segnalazione di un caso di covid si apre subito un canale di dialogo con il medico sociale con cui si valuta il tipo di rapporti che il soggetto ha avuto. Nel caso deldopo la prima ...

