Ascoli | Kragl è la ciliegina sulla torta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il calciomercato in casasi è chiuso con il botto. Durante l’ultima giornata di mercato, il 5 ottobre, la società bianconera ha ufficializzato tre giocatori di altissimo livello per la B: Tupta, Pierini e, soprattutto, Oliver. Oliverin azione con la maglia del Benevento lo scorso anno – Photo credits to Getty Imagesriaccende l’entusiasmo Il mercato dell’ha visto una vera e propria rivoluzione della rosa. Ben 22 gli acquisti, 15 le cessioni per affrontare la stagione con una squadra completamente nuova. Il nocciolo duro, che ha composto la squadra marchigiana la scorsa stagione è praticamente scomparso. A far parte della vecchia guardia sono rimasti solamente Pucino, Eramo,Cavion e Brosco, insieme a Ninkovic con il quale ...