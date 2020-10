Una Vita, anticipazioni: EMILIO parte per Santander, ecco perché (Di martedì 6 ottobre 2020) Breve trasferta in arrivo per EMILIO Pasamar (Josè Milan) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita.Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: QUATTRO nuovi personaggi nel cast fisso!In cerca di una soluzione per impedire alla madre Felicia (Susana Soleto) di contrarre un matrimonio infelice con il “ricattatore” Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), il giovane partirà infatti alla volta di Santander al fine di trovare prove per screditare la figura del futuro “patrigno”. partendo da questi presupposti, la storyline verrà quindi scandita da alcuni imprevedibili eventi… Una Vita, news: la rottura del fidanzamento tra EMILIO ed Angelines In base alle anticipazioni, tutto partirà quando ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 ottobre 2020) Breve trasferta in arrivo perPasamar (Josè Milan) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una.Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: QUATTRO nuovi personaggi nel cast fisso!In cerca di una soluzione per impedire alla madre Felicia (Susana Soleto) di contrarre un matrimonio infelice con il “ricattatore” Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), il giovane partirà infatti alla volta dial fine di trovare prove per screditare la figura del futuro “patrigno”.ndo da questi presupposti, la storyline verrà quindi scandita da alcuni imprevedibili eventi… Una, news: la rottura del fidanzamento traed Angelines In base alle, tutto partirà quando ...

