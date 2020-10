Trench & Co | la pelle anche eco è nera

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Classici trench da usare anche come abiti. Vestiti che all’occasione possono trasformarsi in capispalla. Volumi over, o super fitted. In preziosa pelle o in ecologico fake leather. Ma, in ogni caso, neri. Mistero e fascino da film noir, con un tocco (ma un tocco soltanto) goth. Vestito per uccidere, di Brain De Palma (1980).