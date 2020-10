Silvia Sardone dice no alla moschea, insulti e minacce: “Put**** di m**** ti stupriamo” (Di martedì 6 ottobre 2020) insulti e minacce all’europarlamentare leghista, da anni impegnata contro la costruzione di moschee in città, la donna è stata oggetto di duri attacchi . Silvia Sardone (Facebook)Silvia Sardone, si è sempre battuta contro la costruzione di moschee in città, ed anche l’utilizzo di luoghi da lei definiti “abusivi” come centri di raccolta di preghiera islamici. Ne ha fatto una battaglia, attraverso la quale ha contraddistinto la sua carriera politica, opponendosi ad esempio spesso, proprio a Milano, all’amministrazione Sala, colpevole di favorire la concentrazione di preghiera islamica in luoghi palesemente abusivi. Inoltre c’è la questione della moschea a Via Novara a Milano, ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020)all’europarlamentare leghista, da anni impegnata contro la costruzione di moschee in città, la donna è stata oggetto di duri attacchi .(Facebook), si è sempre battuta contro la costruzione di moschee in città, ed anche l’utilizzo di luoghi da lei definiti “abusivi” come centri di raccolta di preghiera islamici. Ne ha fatto una battaglia, attraverso la quale ha contraddistinto la sua carriera politica, opponendosi ad esempio spesso, proprio a Milano, all’amministrazione Sala, colpevole di favorire la concentrazione di preghiera islamica in luoghi palesemente abusivi. Inoltre c’è la questione dellaa Via Novara a Milano, ...

