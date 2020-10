Serie B, due giornate di squalifica per Obi del Chievo (Di martedì 6 ottobre 2020) MILANO - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato per due giornate, con ammenda di 1.000 euro, Obi , del Chievo Verona , "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) MILANO - Il giudice sportivo diB hato per due, con ammenda di 1.000 euro, Obi , delVerona , "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata ...

SerieA : La classifica aggiornata dopo due turni di #SerieATIM 2020/2021. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per rest… - OptaPaolo : 2 - Achraf #Hakimi ha fornito un assist in entrambe le sue prime due presenze di Serie A in nerazzurro: l'ultimo gi… - ZZiliani : SERIE A: MODIFICA AL REGOLAMENTO. La Figc informa che in caso di parità di punti tra due o più squadre a fine campi… - reagankalyaeva : prodigal son e deception sono due serie crime bellissime - sportli26181512 : #SerieB, due giornate di squalifica per Obi del Chievo: Ammenda di 5.000 euro per il Pordenone… -