Quanto accaduto per Juve-Napoli è il colpo di grazia alla morente passione per il calcio (Di martedì 6 ottobre 2020) “Che facciamo, andiamo?”… “Eehhh… tu che dici”? alla fine andammo, e quegli abbracci ai gol di Cavani furono più per “proteggere” che per esultare. Io e Maria Rosaria, di lì a poco mia moglie, avevamo appena scoperto di aspettare un figlio. Due settimane prima, ignari di essere già genitori, avevamo assistito, insieme al solito Gruppo di amici (Curva B, solito posto), ad un’altra partita di campionato. Eh sì perché il “regalo” dell’abbonamento fu il suggello di un lungo corteggiamento. La scusa era questa: se ci vediamo la sera prima il Napoli vince… Quelli che troppo spesso ci si affretta a chiamare spettatori sono in realtà una “razza” umana, unica eppur comunissima, che in “microcosmi” riempie le gradinate ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) “Che facciamo, andiamo?”… “Eehhh… tu che dici”?fine andammo, e quegli abbracci ai gol di Cavani furono più per “proteggere” che per esultare. Io e Maria Rosaria, di lì a poco mia moglie, avevamo appena scoperto di aspettare un figlio. Due settimane prima, ignari di essere già genitori, avevamo assistito, insieme al solito Gruppo di amici (Curva B, solito posto), ad un’altra partita di campionato. Eh sì perché il “regalo” dell’abbonamento fu il suggello di un lungo corteggiamento. La scusa era questa: se ci vediamo la sera prima ilvince… Quelli che troppo spesso ci si affretta a chiamare spettatori sono in realtà una “razza” umana, unica eppur comunissima, che in “microcosmi” riempie le gradinate ...

matteosalvinimi : Buonasera Amici, ci siete? Con Massimo Giletti su La7 parleremo di quanto accaduto ieri in tribunale a Catania, di… - Eurosport_IT : Che sfortuna per Djokovic! ???? Dopo quanto accaduto agli US Open, il serbo colpisce di nuovo involontariamente il g… - realvarriale : La decisione della Regione Campania di non far partire @sscnapoli è stata una scelta difficile ma comprensibile. Tr… - napolista : Quanto accaduto per #JuveNapoli è il colpo di grazia alla morente passione per il calcio In un’epoca sospesa come… - defevdme : RT @Iperborea_: Questi sono al #GFVIP in quanto ex e alla fine non sono ex, non lo sono mai stati e se quella notte della conversazione non… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto accaduto Quanto accaduto per Juve-Napoli è il colpo di grazia alla morente passione per il calcio IlNapolista Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì ... mostra dunque insofferenza per le indiscrezioni degli ultimi giorni. Anche questo può accadere, nell’ultimo teatrino italiano.

Juve-Napoli. Palla al Giudice Sportivo. Il 3-0 pare scontato. Ma occhio alle sorprese

Su quanto accaduto, il club di De Laurentiis in sostanza sta girando la responsabilità alla Asl e non è escluso che chieda un risarcimento danni nel caso in cui venisse punito. La violazione del ...

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì ... mostra dunque insofferenza per le indiscrezioni degli ultimi giorni. Anche questo può accadere, nell’ultimo teatrino italiano.Su quanto accaduto, il club di De Laurentiis in sostanza sta girando la responsabilità alla Asl e non è escluso che chieda un risarcimento danni nel caso in cui venisse punito. La violazione del ...