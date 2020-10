Proposta di matrimonio per Myriam Catania: il compagno le urla col megafono in giardino (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo Grande Fratello Vip non smette di stupire e dopo il caso (mai risolto) fra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, nella giornata di oggi Myriam Catania ha ricevuto una romantica Proposta di matrimonio. A fargliela è stata il suo compagno Quentin Kammermann (che abbiamo conosciuto la scorsa puntata del GF Vip grazie ad un videomessaggio), che si è appostato con un megafono fuori la casa nel mentre che lei era in giardino. A raccontare nei dettagli com’è avvenuta la Proposta c’ha pensato il portale Isa&Chia: Il suo fidanzato le ha fatto la Proposta di matrimonio fuori dalle mura della Casa. Col megafono, l’uomo ha tentato di dichiarare il suo amore a ... Leggi su biccy (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo Grande Fratello Vip non smette di stupire e dopo il caso (mai risolto) fra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, nella giornata di oggiha ricevuto una romanticadi. A fargliela è stata il suoQuentin Kammermann (che abbiamo conosciuto la scorsa puntata del GF Vip grazie ad un videomessaggio), che si è appostato con unfuori la casa nel mentre che lei era in. A raccontare nei dettagli com’è avvenuta lac’ha pensato il portale Isa&Chia: Il suo fidanzato le ha fatto ladifuori dalle mura della Casa. Col, l’uomo ha tentato di dichiarare il suo amore a ...

