Obbligo di mascherine all'aperto se vicini a persone non conviventi. Multe da 400 a 1000 euro (Di martedì 6 ottobre 2020) Aumento dei controlli con il coinvolgimento anche dei militari, sia per strada che nei locali per evitare assembramenti. Sono alcune delle misure Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) Aumento dei controlli con il coinvolgimento anche dei militari, sia per strada che nei locali per evitare assembramenti. Sono alcune delle misure

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza | Il Dpcm: obbligo di mascherine all'apert… - IlContiAndrea : Nel nuovo #Dpcm obbligo delle mascherine all’aperto con inasprimento delle multe mentre il Governo comunica che “no… - IvoAyrton : RT @jimmomo: Dunque, decidono di governare l'emergenza Covid a colpi di Dpcm (che non richiedono né firma del PdR né passaggi parlamentari)… - auleia1 : RT @jimmomo: Dunque, decidono di governare l'emergenza Covid a colpi di Dpcm (che non richiedono né firma del PdR né passaggi parlamentari)… -