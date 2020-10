NYCC 2020 – Ecco il programma dell’evento per i videogame (Di martedì 6 ottobre 2020) Il NYCC 2020 è ormai alle porte. L’evento, che inizierà il prossimo 8 ottobre, avrà un folto programma di panel dedicati a videogiochi e giochi da tavolo. A farla da padrone saranno Fall Guys, il battle royale del momento, e Dungeons & Dragons, l’intramontabile gioco da tavolo che continua ad appassionare nuove leve. Come annunciato lo scorso agosto da ReedPop, organizzatore dell’evento, la prossima edizione del New York Comic Con si svolgerà interamente online, per poter permettere a tutti di godere dello spettacolo, nonostante la pandemia ancora in atto. I panel dell’evento saranno infatti trasmessi in streaming sul canale Youtube del NYCC, dove possiamo già vedere qualche anteprima. Ogni video sarà poi salvato e caricato sul canale, in modo da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilè ormai alle porte. L’evento, che inizierà il prossimo 8 ottobre, avrà un foltodi panel dedicati a videogiochi e giochi da tavolo. A farla da padrone saranno Fall Guys, il battle royale del momento, e Dungeons & Dragons, l’intramontabile gioco da tavolo che continua ad appassionare nuove leve. Come annunciato lo scorso agosto da ReedPop, organizzatore dell’evento, la prossima edizione del New York Comic Con si svolgerà interamente online, per poter permettere a tutti di godere dello spettacolo, nonostante la pandemia ancora in atto. I panel dell’evento saranno infatti trasmessi in streaming sul canale Youtube del, dove possiamo già vedere qualche anteprima. Ogni video sarà poi salvato e caricato sul canale, in modo da ...

