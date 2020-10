“Liberateli!” In tutta Italia l’appello al governo per i pescatori rapiti in Libia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Una vicenda sostanzialmente ignorata dai grandi media, decine di famiglie che non hanno notizie sulla sorte dei propri cari e che si sono trovate costrette a manifestare sotto palazzo Chigi. Il caso deidi Mazara del Vallo, sequestrati inda oltre un mese, mette a nudola debolezza di unsenza alcuna credibilità sul piano internazionale. Ma questa volta l’incapacità di Conte e Di Maio non mette solo a repentaglio i nostri interessi nazionali nel Mediterraneo, ma la stessa vita di decine di nostri connazionali. Per questo da Nord a Sud monta la protesta: “Liberate ini”, una frase che questa mattina campeggiava sugli striscioni affissi in un centinaio di città ...