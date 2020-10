La ricetta di Tremonti | “Siamo a un bivio storico | bisogna rivedere le regole globali”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il mondo è di fronte a un. Con la possibilità diuna volta per tutte le proprie, a partire da quelle economiche. A sostenerlo è Giulioche, in un’intervista rilasciata ad Avvenire, ha parlato della pandemia come “dell’incidente che ha messo fine ai trent’anni della globalizzazione costruita sulla divinizzazione del mercato. È il momento di una nuova Bretton Woods”. Un passaggio necessario per interrompere “l’asimmetria tra economia e politica, trae realtà che ha generato il disordine contemporaneo”. Per l’ex ministro le strade possibili, ora, sono due: “O si fa marcia indietro, con il rischio di tornare ai nazionalismi, o si riscrivono le ...