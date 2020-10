«Il protocollo prevede la vigilanza e responsabilità delle Asl» (Di martedì 6 ottobre 2020) Spadafora rispettare protocollo – Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della mancata trasferta a Torino del Napoli per la partita con la Juventus, senza però sbilanciarsi su chi abbia ragione. “Juve-Napoli non è più una partita e non serve schierarsi. Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, … L'articolo «Il protocollo prevede la vigilanza e responsabilità delle Asl» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) Spadafora rispettare– Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della mancata trasferta a Torino del Napoli per la partita con la Juventus, senza però sbilanciarsi su chi abbia ragione. “Juve-Napoli non è più una partita e non serve schierarsi. Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, … L'articolo «Illae responsabilitàAsl» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

raccattapalle : @giusalbanese @massimozampini Hai perfettamente ragione, il protocollo prevede questo. Il problema è che, a quanto… - Pallino73155033 : @francescovitel4 Infatti, il protocollo prevede tutte le situazioni, e lo hanno modificato lo modificheranno a seco… - Duttale : @filippo1176 @napolista quando rientra si atterrà al protocollo e a quello che prevede! ma d'altronde voi non ci te… - Tonio_Cimmax : @FrancescoRoma78 Per me non ci daranno la sconfitta, non possono perché non abbiamo responsabilità che è dell'Asl.… - Jose_Orlando_94 : RT @TolliVincenzo: #Spadafora 'Il protocollo prevede la vigilanza e la responsabilità delle Asl. Anzi,ricordo che la comunicazione alla Asl… -