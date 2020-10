GF Vip, caos dietro l’eliminazione di Franceska Pepe, i social sono in rivolta: ecco che cosa sta succedendo (Di martedì 6 ottobre 2020) Pare ci sia un retroscena molto controverso nell’eliminazione di Franceska Pepe. Sui social è iniziata una guerra con la Spagna. ecco che cosa sta accadendo GF Vip: Franceska Pepe eliminata per una manciata di voti La seconda eliminata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è Franceska Pepe, con la k, come ci tiene sempre a sottolineare lei. Dopo Fulvio Abbate e le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio, è toccato a Franceska abbandonare la Casa. Infatti, su un televoto a 4 lei ha avuto il minor numero di preferenze e non aveva nemmeno il biglietto fortunato per poter rientrare in gioco. In studio Alfonso Signorini ha mostrato le percentuali. Ebbene, grandi numeri per Andrea Zelletta ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 ottobre 2020) Pare ci sia un retroscena molto controverso nell’eliminazione di. Suiè iniziata una guerra con la Spagna.chesta accadendo GF Vip:eliminata per una manciata di voti La seconda eliminata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è, con la k, come ci tiene sempre a sottolineare lei. Dopo Fulvio Abbate e le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio, è toccato aabbandonare la Casa. Infatti, su un televoto a 4 lei ha avuto il minor numero di preferenze e non aveva nemmeno il biglietto fortunato per poter rientrare in gioco. In studio Alfonso Signorini ha mostrato le percentuali. Ebbene, grandi numeri per Andrea Zelletta ...

