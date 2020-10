Fiorentina | Pradè | «Fascia di capitano a Chiesa è stato un errore Suo padre voleva la cessione alla Juve»

Leggi su firenzepost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Pradè sostiene che laha un organico forte e che non c'erano le condizioni per prendere l'attaccante. Milik nontrasferrirsi, ha detto no al mercato, non. E comunque fiducia ribadita in Kouamè, Vlahovic e Cutrone. Ildi Federico, Enrico, non vedeva lanel futuro del figlio. La maglia viola come base di partenza verso altri club. La delusione di Commisso e della sua famiglia