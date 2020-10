Dpcm: multe salate per chi non usa la mascherina. Tamponi obbligatori da Gb, Olanda e Belgio (Di martedì 6 ottobre 2020) Come preannunciato nel pomeriggio, l’atteso Cdm di stasera è stato rinviato a domani mattina alle 11 ma, protagonista della discussione sarà non il nuovo Dpcm (rimandato perché “Non è ancora deciso”), ma lo stato d’emergenza da prorogare, in quanto l’appuntamento di oggi è slittato in quanto alla Camera è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza, in merito alle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. Tuttavia, tra le novità che andranno a compre il Dpcm allo studio, l’aumento della sanzione per chi non indossa la mascherina, che passerà da 400 a 1000 euro. Riguardo la mascherina, aumento della sanzione a parte, sarà obbligo indossarla sempre: sia all’aperto che al chiuso. Le ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 ottobre 2020) Come preannunciato nel pomeriggio, l’atteso Cdm di stasera è stato rinviato a domani mattina alle 11 ma, protagonista della discussione sarà non il nuovo(rimandato perché “Non è ancora deciso”), ma lo stato d’emergenza da prorogare, in quanto l’appuntamento di oggi è slittato in quanto alla Camera è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza, in merito alle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. Tuttavia, tra le novità che andranno a compre ilallo studio, l’aumento della sanzione per chi non indossa la, che passerà da 400 a 1000 euro. Riguardo la, aumento della sanzione a parte, sarà obbligo indossarla sempre: sia all’aperto che al chiuso. Le ...

