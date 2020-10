Covid in Germania: a Berlino la situazione rischia di finire fuori controllo (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche in Germania ci sono grossi problemi: "La situazione a Berlino mi preoccupa veramente. Temo che sia sul punto di diventare incontrollabile". A dichiararlo - parlando dei dati sulla diffusione dei ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche inci sono grossi problemi: "Lami preoccupa veramente. Temo che sia sul punto di diventare incontrollabile". A dichiararlo - parlando dei dati sulla diffusione dei ...

