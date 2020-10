Coronavirus, un positivo nello staff di Virginia Raggi. “È il capo di gabinetto”. Scatta il tampone per la sindaca e i collaboratori (Di martedì 6 ottobre 2020) Un membro dello staff di Virginia Raggi è risultato positivo al Covid. Secondo Il Foglio e Il Messaggero, si tratta del capo di gabinetto Stefano Castiglione. “La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana”, ha dichiarato lui stesso al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Tempistiche che avrebbero spinto la stessa Raggi a sottoporsi al tampone in via precauzionale. Immediatamente è Scattato il protocollo che prevede anche il tracing dei contatti. Fonti dell’amministrazione capitolina citate dal Messaggero, inoltre, sottolineano che tutto lo staff della sindaca ha deciso di adottare la linea della prudenza. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Un membro dellodiè risultatoal Covid. Secondo Il Foglio e Il Messaggero, si tratta deldi gabinetto Stefano Castiglione. “La? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana”, ha dichiarato lui stesso al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Tempistiche che avrebbero spinto la stessaa sottoporsi alin via precauzionale. Immediatamente èto il protocollo che prevede anche il tracing dei contatti. Fonti dell’amministrazione capitolina citate dal Messaggero, inoltre, sottolineano che tutto lodellaha deciso di adottare la linea della prudenza. Il ...

Sono 2677 i nuovi contagi da coronavirus in Italia rispetto al dato di ieri. Ventotto i decessi. Continua quindi a crescere il contagio anche se la curva tutto sommato resta stabile: ieri i ...