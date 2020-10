Coronavirus, nuovi casi ancora in aumento (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Risalgono i contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi – secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute – sono 2.667 (ieri erano stati 2.257). Ma rispetto a ieri sono molti di più i tamponi: ben 99.742 contro i 60.241 del giorno precedente. In crescita pure il numero dei decessi: 28 (12 in più rispetto a ieri). Il totale dei dimessi/guariti è di 234.099 (+1418), mentre gli attuali positivi sono 60.134 (+1.231). Ad oggi sono 3.625 (+138) i ricoverati con sintomi, 319(-4) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 56.190 persone. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (495), Lombardia (350), Lazio (275) e Veneto (250). Quelle con gli incrementi minori sono Molise (6), Valle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Risalgono i contagi diin Italia. Nelle ultime 24 ore ipositivi – secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute – sono 2.667 (ieri erano stati 2.257). Ma rispetto a ieri sono molti di più i tamponi: ben 99.742 contro i 60.241 del giorno precedente. In crescita pure il numero dei decessi: 28 (12 in più rispetto a ieri). Il totale dei dimessi/guariti è di 234.099 (+1418), mentre gli attuali positivi sono 60.134 (+1.231). Ad oggi sono 3.625 (+138) i ricoverati con sintomi, 319(-4) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 56.190 persone. Le regioni con il maggior numero disono Campania (495), Lombardia (350), Lazio (275) e Veneto (250). Quelle con gli incrementi minori sono Molise (6), Valle ...

