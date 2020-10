Coronavirus, bollettino 6 ottobre: salgono ancora i contagi, 2667, crescono i decessi 28, 234.009 guariti (Di martedì 6 ottobre 2020) Le regioni con ilmaggior numero di nuovi casi sono Campania (495), Lombardia (350),Lazio (275) e Veneto (250). Quelle con gli incrementi minori sono Molise (6), Valle d'Aosta (5), Basilicata (4) Leggi su firenzepost (Di martedì 6 ottobre 2020) Le regioni con ilmaggior numero di nuovi casi sono Campania (495), Lombardia (350),Lazio (275) e Veneto (250). Quelle con gli incrementi minori sono Molise (6), Valle d'Aosta (5), Basilicata (4)

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - pino_nostro : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi, 6 ottobre: 2677 nuovi casi e 28 morti - FirenzePost : Coronavirus, bollettino 6 ottobre: salgono ancora i contagi, 2667, crescono i decessi 28, 234.009 guariti -