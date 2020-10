Calciomercato Juventus, da Emerson ad Alonso: ancora guai sugli esterni (Di martedì 6 ottobre 2020) Enigma esterni risolto? Nì. Sarebbe questa una possibile risposta per tutti i supporter della Juventus che, dopo un incandescente Calciomercato estivo, si potrebbero chiedere se il dubbio terzini sia stato fugato una volta per tutte. Questa grana è infatti diventata un vero e proprio tabù per la Vecchia Signora, la quale da diverse stagioni si ritroverebbe a corto di laterali. Le cause sono molteplici e vanno da problemi muscolari a cascata per questi fragili esterni a rendimenti assai sottotono, fino ad arrivare a dei grossolani problemi numerici di base. Osservando la batteria di difensori laterali della scorsa stagione infatti, si può notare la presenza di un Cuadrado arretrato e di un De Sciglio dirottato sulla fascia sinistra. Spesso anche Danilo ha intrapreso questo percorso, ad ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Enigmarisolto? Nì. Sarebbe questa una possibile risposta per tutti i supporter dellache, dopo un incandescenteestivo, si potrebbero chiedere se il dubbio terzini sia stato fugato una volta per tutte. Questa grana è infatti diventata un vero e proprio tabù per la Vecchia Signora, la quale da diverse stagioni si ritroverebbe a corto di laterali. Le cause sono molteplici e vanno da problemi muscolari a cascata per questi fragilia rendimenti assai sottotono, fino ad arrivare a dei grossolani problemi numerici di base. Osservando la batteria di difensori laterali della scorsa stagione infatti, si può notare la presenza di un Cuadrado arretrato e di un De Sciglio dirottato sulla fascia sinistra. Spesso anche Danilo ha intrapreso questo percorso, ad ...

