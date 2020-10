Cade con la bici, ragazzina soccorsa d'urgenza ad Airuno (Di martedì 6 ottobre 2020) Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita oggi ad Airuno Cadendo con la bicicletta, e per lei è stato necessario l'intervento dei soccorsi. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 16.30 in via ... Leggi su leccotoday (Di martedì 6 ottobre 2020) Unadi 13 anni è rimasta ferita oggi adndo con lacletta, e per lei è stato necessario l'intervento dei soccorsi. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 16.30 in via ...

peppeprovenzano : Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po’ troppo, ma ora i cd. #decretisicurezza di Salvini n… - AlbertoBagnai : #iostoconSalvini e anche con @gbongiorno66. Il Paese cade a pezzi dopo anni di austerità europea. Diamoci delle pri… - jghftww : RT @jemenfousoui: Non cade nessun muro. Al massimo si abbassa. Quando feci richiesta di cittadinanza, 3 anni fa, il tempo di attesa era 2 a… - FedericaVia : RT @peppeprovenzano: Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po’ troppo, ma ora i cd. #decretisicurezza di Salvini non… - Alesteelers : RT @Rodica17957578: LA LIGURIA CADE A PEZZI @GiovanniToti chiede soldi al Governo, COSA HA FATTO CON 13 MILIONI CHE ANCORA NON SI SA??? ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade con Cade con la bici, ragazzina soccorsa d'urgenza ad Airuno LeccoToday The Counselor - Il procuratore: la scena con Brad Pitt giudicata "troppo violenta" dalla censura

La scena della morte di Brad Pitt in The Counselor - Il procuratore fu ritenuta troppo violenta dall'Organizzazione americana dei produttori cinematografici. La scena della morte sul marciapiede di We ...

Weekend con ritorno del maltempo. Pericolo nubifragi, scopriamo perché

Lo sguardo è puntato sull’evoluzione meteo attesa dal prossimo fine settimana, improntata verso un deciso peggioramento delle condizioni meteo, a cui potrebbe seguire una prolungata fase di maltempo c ...

Rosaria fa l'insegnante ma quest'anno non potrà lavorare perché vittima di un errore

TREVISO - Verrebbe da farla la citazione biblica: “Molti i chiamati pochi (non tutti) gli eletti”. Cade a pennello per una descrizione sommaria della vicenda nomine degli insegnanti per l’anno scolast ...

La scena della morte di Brad Pitt in The Counselor - Il procuratore fu ritenuta troppo violenta dall'Organizzazione americana dei produttori cinematografici. La scena della morte sul marciapiede di We ...Lo sguardo è puntato sull’evoluzione meteo attesa dal prossimo fine settimana, improntata verso un deciso peggioramento delle condizioni meteo, a cui potrebbe seguire una prolungata fase di maltempo c ...TREVISO - Verrebbe da farla la citazione biblica: “Molti i chiamati pochi (non tutti) gli eletti”. Cade a pennello per una descrizione sommaria della vicenda nomine degli insegnanti per l’anno scolast ...