Addio a Eddie Van Halen | il leggendario chitarrista se ne va a 65 anni per colpa di un tumore Il figlio | «Ho il cuore a pezzi»

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il co-fondatore della band hard rock Vantra i più imitati di tutti i tempi,Van, è morto oggi a 65, dopo aver perso la sua lotta contro unalla gola che da ormai 10lo affliggeva. A darne l’annuncio, i suoi familiari. «Non posso credere che devo scrivere questo, ma mio padre ha perso la sua lunga e difficile battaglia contro il cancro», ha scritto ildella celebre star Wolfgang su Twitter, anche lui musicista. «È stato il miglior padre che potessi chiedere. Ogni momento che ho condiviso con lui, sul palco e non, è stato un dono. Il mioè a– ha concluso – ...

Addio a Eddie Van Halen. Il leggendario chitarrista 65enne, fondatore dei Van Halen è deceduto oggi. A darne notizia attraverso un post su Twitter è il figlio, Wolfgang Van Halen: "Non posso credere d ...Morto Mark Stone, primo bassista dei Van Halen: grave lutto nel mondo della musica, dagli esordi all'addio alla nota band.