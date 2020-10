Accusa la moglie di flirtare con uno degli invitati e la uccide di botte durante il banchetto di nozze: arrestato lo sposo (Di martedì 6 ottobre 2020) La sposa e l’ammazza di botte. La terrificante vicenda giunge dalle lande siberiane russe, nello specifico dal villaggio di Prokudskoye. Il 33enne Stepan Dolgikh è stato arrestato in quanto sospettato di aver ucciso la neomoglie 36enne Oksana Poludentseva proprio il giorno delle nozze. I media locali spiegano che i due si sono conosciuti mentre Dolgikh si trovava in carcere per una condanna di omicidio. La donna, poi uccisa poche ore dopo le nozze, credeva di poterlo aiutare a reinserirsi a livello sociale e a provare nuove emozioni a livello sentimentale, tanto da chiedergli di sposarlo. La cerimonia si è svolta qualche mese dopo con alcuni amici invitati in una casa privata. Ed è lì che sarebbe scattata la violenza cieca del neosposo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) La sposa e l’ammazza di. La terrificante vicenda giunge dalle lande siberiane russe, nello specifico dal villaggio di Prokudskoye. Il 33enne Stepan Dolgikh è statoin quanto sospettato di aver ucciso la neo36enne Oksana Poludentseva proprio il giorno delle. I media locali spiegano che i due si sono conosciuti mentre Dolgikh si trovava in carcere per una condanna di omicidio. La donna, poi uccisa poche ore dopo le, credeva di poterlo aiutare a reinserirsi a livello sociale e a provare nuove emozioni a livello sentimentale, tanto da chiedergli di sposarlo. La cerimonia si è svolta qualche mese dopo con alcuni amiciin una casa privata. Ed è lì che sarebbe scattata la violenza cieca del neo. ...

