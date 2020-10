Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO, TRA LA COLOMBRO E VIA DELLA MAGLIANA IN USCITA; MENTRE SI SEGNALANO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, DA OGGI LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTERÀ CHIUSA E I TRENI TRANSITERANNO ...