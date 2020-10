Un positivo al comizio con Salvini a Terracina, la Asl: «Cena trasformata in un maxi-cluster» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Il 25 settembre scorso a Terracina, provincia di Latina, in piena campagna elettorale per le comunali, il candidato sindaco del centrodestra Valentino Giuliani organizza una serata di comizio in cui a sostenerlo c’è anche Matteo Salvini. Oggi arriva la notizia che sta allarmando in terra Pontina: uno degli organizzatori del comizio è risultato positivo alla Covid-19. I testimoni raccontano di almeno un centinaio di persone radunate nella serata del comizio sia fuori che dentro il ristorante “Il Tordo”. «Le mascherine c’erano – raccontano i presenti all’evento, come riporta la Repubblica – poi però nel corso degli interventi spesso se le sono tolte, o le ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Il 25 settembre scorso a, provincia di Latina, in piena campagna elettorale per le comunali, il candidato sindaco del centrodestra Valentino Giuliani organizza una serata diin cui a sostenerlo c’è anche Matteo. Oggi arriva la notizia che sta allarmando in terra Pontina: uno degli organizzatori delè risultatoalla Covid-19. I testimoni raccontano di almeno un centinaio di persone radunate nella serata delsia fuori che dentro il ristorante “Il Tordo”. «Le mascherine c’erano – raccontano i presenti all’evento, come riporta la Repubblica – poi però nel corso degli interventi spesso se le sono tolte, o le ...

