TikTok, le canzoni più usate nel 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Accompagnano video virali, challenge e coreografie coinvolgenti di TikTok, sono destinati a diventare trending nelle charts, sono i prossimi brani da salvare in playlist. Ognuno ha i propri pezzi del cuore, ne abbiamo selezionati dieci che sono stati al top nel 2020 e che vi faranno compagnia anche durante l'autunno, che decidiate di danzarci e filmarvi o meno. Ah, e naturalmente non dimenticatevi di aggiungere subito il nostro canale ufficiale TikTok gqitalia! Megan Thee Stallion, «Savage» La canzone è stata un successo planetario, che ha portato la rapper statunitense a essere conosciuta in giro per tutto il mondo. Assolutamente degna di nota ed elogiata dalla critica, la versione remix con Beyoncè. Coinvolgenti le migliaia di coreografie super sensuali sorte a corredo del pezzo: correte a scoprirle. Da ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Accompagnano video virali, challenge e coreografie coinvolgenti di, sono destinati a diventare trending nelle charts, sono i prossimi brani da salvare in playlist. Ognuno ha i propri pezzi del cuore, ne abbiamo selezionati dieci che sono stati al top nele che vi faranno compagnia anche durante l'autunno, che decidiate di danzarci e filmarvi o meno. Ah, e naturalmente non dimenticatevi di aggiungere subito il nostro canale ufficialegqitalia! Megan Thee Stallion, «Savage» La canzone è stata un successo planetario, che ha portato la rapper statunitense a essere conosciuta in giro per tutto il mondo. Assolutamente degna di nota ed elogiata dalla critica, la versione remix con Beyoncè. Coinvolgenti le migliaia di coreografie super sensuali sorte a corredo del pezzo: correte a scoprirle. Da ...

mxddxlenx : vi prego non fate diventare arianna commerciale perché i tiktoker usano le canzoni per farci i tiktok - tristeraui : togliete le canzoni da tiktok vi prego - louismarlboro : Che fastidio sentire le persone interagire solo con le canzoni di tiktok nelle conversazioni irl - perfvctnow : lo straight tiktok fa schifo per il 90% però grazie a quello ho trovato un sacco di canzoni che ora adoro - acidonitrosoo : che roba sono finita sull’indie tiktok italiano con video in cui usano solo canzoni di gazzelle e gli psicologi -

