Sala torna ai videomessaggi: “Usate la mascherina” (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO – “Vi prego utilizzate la mascherina, tutti, lo dico in particolare ai giovani cercando di essere sempre vicino e comprensivo ma utilizzatela, è assolutamente importante”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna all’abitudine dei videomessaggi rivolti alla cittadinanza, una prassi usata dal sindaco meneghino durante la fase 1 della pandemia, e lo fa ‘invitando’ i milanesi, soprattutto i più giovani, all’uso dei dispositivi di protezione e al rispetto delle regole. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO – “Vi prego utilizzate la mascherina, tutti, lo dico in particolare ai giovani cercando di essere sempre vicino e comprensivo ma utilizzatela, è assolutamente importante”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna all’abitudine dei videomessaggi rivolti alla cittadinanza, una prassi usata dal sindaco meneghino durante la fase 1 della pandemia, e lo fa ‘invitando’ i milanesi, soprattutto i più giovani, all’uso dei dispositivi di protezione e al rispetto delle regole.

Sala torna ai videomessaggi: "Usate la mascherina" - DIRE.it

Paolo Conte, via con me tornerà nuovamente nelle sale italiane dal 15 al 18 ottobre 2020. Dopo lo strepitoso successo ottenuto nella tre giorni evento, gli scorsi 28, 29 e 30 settembre, Paolo Conte, v ...

Ascoli: Ventidio Basso, va in scena ''Smarrimento'' di Calamaro

Smarrimento, scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino e prodotto da Marche Teatro, torna nelle Marche venerdì 9 ottobre al Teatro Sperimentale di Pesaro nel cartellone di TeatrOltre ...

