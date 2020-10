Russia e Venezuela possono dare vita a un’alleanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Federazione Russa ha inviato duemila dosi del proprio vaccino Sputnik V al Venezuela. Mosca, che è all’avanguardia nella produzione e realizzazione di farmaci per curare il Covid-19, ha coinvolto Caracas nella Fase 3 della sperimentazione vaccinale del preparato. Si tratta di una mossa volta a potenziare i rapporti bilaterali ed a favorire l’ingresso del … Russia e Venezuela possono dare vita a un’alleanza InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Federazione Russa ha inviato duemila dosi del proprio vaccino Sputnik V al. Mosca, che è all’avanguardia nella produzione e realizzazione di farmaci per curare il Covid-19, ha coinvolto Caracas nella Fase 3 della sperimentazione vaccinale del preparato. Si tratta di una mossa volta a potenziare i rapporti bilaterali ed a favorire l’ingresso del …a un’alleanza InsideOver.

mariavenera2 : RT @Cosmodelafuente: #Venezuela sarà utilizzata come cavia nella fase 3 del processo #SputnikV 'Vaccino' che non è stato ancora approvat… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Russia Il primo lotto del vaccino russo #SputnikV contro il… - Libiapmcurcio : RT @Cosmodelafuente: #Venezuela sarà utilizzata come cavia nella fase 3 del processo #SputnikV 'Vaccino' che non è stato ancora approvat… - Cosmodelafuente : #Venezuela sarà utilizzata come cavia nella fase 3 del processo #SputnikV 'Vaccino' che non è stato ancora appro… - investigator113 : Ecco perché in Bielorussia si rischia uno scenario Venezuela -