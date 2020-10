"Proroga dell'emergenza o dell'incapacità?": Cassese fa a pezzi Conte (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parole pesantissime, quelle del costituzionalista Sabino Cassese, contro il governo e contro Giuseppe Conte. Nel dettaglio, contro la decisione di Prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio. Ospite in collegamento a Omnibus, Cassese parte in quarta: "Proroga dell'emergenza o Proroga dell'impotenza? O peggio ancora Proroga dell'incapacità? emergenza non c'è, siamo in una situazione largamente prevista - premette -: si sapeva che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi, la vita è ricominciata, il virus circola, si sapeva che ci sarebbe stato questo. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parole pesantissime, quelle del costituzionalista Sabino, contro il governo e contro Giuseppe. Nel dettaglio, contro la decisione dire lo stato difino al prossimo 31 gennaio. Ospite in collegamento a Omnibus,parte in quarta: "'impotenza? O peggio ancora;?non c'è, siamo in una situazione largamente prevista - premette -: si sapeva che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi, la vita è ricominciata, il virus circola, si sapeva che ci sarebbe stato questo. In ...

