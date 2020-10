Nuovo dpcm 7 ottobre, no alla chiusura anticipata per bar e ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel Nuovo dpcm in vigore dal 7 ottobre non ci sarà la stretta definitiva alla movida paventata da molti. Come apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, l’esecutivo non introdurrà una chiusura anticipata per bar e ristoranti come avviene in alcune zone rosse e in paesi europei, ma per il momento nulla di Nuovo su questo tema rispetto al decreto attualmente in vigore. La novità sostanziale, dunque, sarà l’obbligo di mascherine all’aperto su tutto il territorio italiano. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelin vigore dal 7non ci sarà la stretta definitivamovida paventata da molti. Come apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, l’esecutivo non introdurrà unaper bar ecome avviene in alcune zone rosse e in paesi europei, ma per il momento nulla disu questo tema rispetto al decreto attualmente in vigore. La novità sostanziale, dunque, sarà l’obbligo di mascherine all’aperto su tutto il territorio italiano.

