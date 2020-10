"Non fare la vaiassa". E la Mussolini zittisce così la Lucarelli - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Novella Toloni La Lucarelli ha definito l'ex parlamentare "volgare", scatenando la reazione della Mussolini che prima si è tolta la mascherina poi ha replicato a tono alla giudice Se non sono amori sono litigi. A Ballando con le Stelle, oltre alla danza, non mancano pettegolezzi e contrasti accessi e l'ultimo in ordine di tempo ha visto protagoniste, ancora una volta, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Dopo l'esibizione dell'ex parlamentare e del suo maestro la giudice ha definito la Mussolini con vocaboli dialettali di dubbio significato, scatenando la reazione della 57enne. Che tra le due non corra buon sangue lo si era capito sin dall'esordio a Ballando con le stelle. Dalle prime esibizioni il giudizio della Lucarelli sembra esser stato viziato dall'idea ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Novella Toloni Laha definito l'ex parlamentare "volgare", scatenando la reazione dellache prima si è tolta la mascherina poi ha replicato a tono alla giudice Se non sono amori sono litigi. A Ballando con le Stelle, oltre alla danza, non mancano pettegolezzi e contrasti accessi e l'ultimo in ordine di tempo ha visto protagoniste, ancora una volta, Alessandrae Selvaggia. Dopo l'esibizione dell'ex parlamentare e del suo maestro la giudice ha definito lacon vocaboli dialettali di dubbio significato, scatenando la reazione della 57enne. Che tra le due non corra buon sangue lo si era capito sin dall'esordio a Ballando con le stelle. Dalle prime esibizioni il giudizio dellasembra esser stato viziato dall'idea ...

Ultime Notizie dalla rete : Non fare "Non fare la vaiassa". E la Mussolini zittisce così la Lucarelli ilGiornale.it Gabriel Garko: «Se avessi fatto coming out, non avrei lavorato come attore»

L'attore ha esordito spiegando che «non sono mai stato falso, ho sempre cercato le mie verità negli spazi in cui potevo». E davanti ad una Silvia Toffanin che ha sostenuto che Tiziano ferro aveva fatt ...

Proroga necessaria per tutti i bonus (di Luca De Franciscis)

StampaLe assemblee condominiali possono tenersi per deliberare i lavori al proprio fabbricato e scegliere quale tipo d’intervento prediligere per le proprie esigenze. La scelta può ricadere, per esemp ...

