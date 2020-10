Nel disastro del 2020, spunta un raggio di sole: i Cinquestelle non esistono più (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le battute sul 2020 hanno stancato almeno quanto il 2020 e in effetti mancava solo l’Asl di Napoli tipo Tar del Lazio o procura di Trani o Codacons a completare il quadro di un’Italia allo sbando, già provata dall’essere guidata da statisti del calibro di Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Un paese che semmai dovrebbe prendersela con il 2001, l’anno in cui per inseguire la Lega di allora è stata approvata la riforma del titolo V della Costituzione che ha infelicemente delegato la gestione dei servizi sanitari alle Regioni, con i risultati che abbiamo visto durante la pandemia e stiamo continuando a vedere sui campi di calcio e nei bar dello sport. Eppure in questo scorcio finale dell’anno orribile si sta concretizzando almeno una buona notizia: l’implosione del progetto eversivo dei ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le battute sulhanno stancato almeno quanto ile in effetti mancava solo l’Asl di Napoli tipo Tar del Lazio o procura di Trani o Codacons a completare il quadro di un’Italia allo sbando, già provata dall’essere guidata da statisti del calibro di Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Un paese che semmai dovrebbe prendersela con il 2001, l’anno in cui per inseguire la Lega di allora è stata approvata la riforma del titolo V della Costituzione che ha infelicemente delegato la gestione dei servizi sanitari alle Regioni, con i risultati che abbiamo visto durante la pandemia e stiamo continuando a vedere sui campi di calcio e nei bar dello sport. Eppure in questo scorcio finale dell’anno orribile si sta concretizzando almeno una buona notizia: l’implosione del progetto eversivo dei ...

