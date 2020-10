Mattino 5: Gregoraci e Petrelli futuro compromesso? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip continua a a far parlare di sé e sopratutto della relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli! Tra loro ultimamente le cose sembrano essersi raffreddate. Ma è davvero così? Tutto è nato qualche giorno fa da un bacio che i due sono stati costretti a scambiarsi per vincere una prova ricompensa. Da allora i feeling tra di loro è cresciuto ogni giorno di piùArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip continua a a far parlare di sé e sopratutto della relazione tra Elisabettae Pierpaolo Pretelli! Tra loro ultimamente le cose sembrano essersi raffreddate. Ma è davvero così? Tutto è nato qualche giorno fa da un bacio che i due sono stati costretti a scambiarsi per vincere una prova ricompensa. Da allora i feeling tra di loro è cresciuto ogni giorno di piùArticolo completo: dal blog SoloDonna

sdcsroberts : RT @chooseIove_: Questione Outing Adua Vs Tommaso Contessa e la f word Dayane Vs ex marito Oppini Vs fidanzata Gregoraci-Pierpaolo Massimil… - chooseIove_ : Questione Outing Adua Vs Tommaso Contessa e la f word Dayane Vs ex marito Oppini Vs fidanzata Gregoraci-Pierpaolo M… - zazoomblog : Perché l’ex di Elisabetta Gregoraci è in tv? Dopo Live c’è Mattino 5 (Foto) - #Perché #Elisabetta #Gregoraci - francescotegli : @Ri_Ghetto Mettici pure gregoraci e l ex fidanzato e e pierpaolo con la trans..... Domani danno la linea a mattino 5 #GFVIP5 - drunkofthemoon : l’unico obbiettivo della Gregoraci ogni mattino è truccarsi #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Gregoraci Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci parla dopo il mancato ingresso nella casa: ecco quando... Il Mattino Federica Panicucci vittima di Scherzi a parte: “C’è poco da ridere”

Federica Panicucci fa una confessione a Mattino Cinque: "Sono stata vittima di Scherzi a parte" Si è chiusa con un colpo di scena la puntata di oggi, ...

Grande Fratello Vip, cosa succederà stasera: dall'attacco di Tommaso Zorzi alla verità di Adua Del Vesco

Rischia di essere una puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip di questa sera 5 ottobre. Nel mirino Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck e Adua Del Vesco, oltre ovviamente ...

