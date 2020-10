Matilde Brandi sbrocca con Tommaso Zorzi: “Hai rotto il cazz*” – VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) Matilde Brandi ha perso la calma contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, urlando come non mai prima d’ora in diretta tv. Matilde Brandi durante il corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip si è abbastanza sempre molto tranquilla e pacata, comportandosi sempre con la mamma del gruppo, proteggendo i più giovani del gruppo. … L'articolo Matilde Brandi sbrocca con Tommaso Zorzi: “Hai rotto il cazz*” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 ottobre 2020)ha perso la calma controal Grande Fratello Vip, urlando come non mai prima d’ora in diretta tv.durante il corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip si è abbastanza sempre molto tranquilla e pacata, comportandosi sempre con la mamma del gruppo, proteggendo i più giovani del gruppo. … L'articolocon: “Haiil cazz*” –è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MarioManca : Ma siete pazzi? Ma lasciate la telecamera fissa su Matilde Brandi. #gfvip - MarioManca : Spinto da un improvviso slancio motivazionale, ho preso il telecomando sperando che Mediaset Extra trasmettesse Mat… - 25e82c1a95c1496 : RT @vincycernic95: ECCO CON QUALE OGGETTO LA VERGINE DELLA VALLE È RIUSCITA A PLASMARE LA MENTE DI MATILDE BRANDI #GFVIP - mrtncrll : RT @partenopea_1926: SCUSATE MA IL “MALEDUCATA” CHE ALFONSO SIGNORINI DISSE A FRANCESKA ORA NON LO VEDO PER MATILDE BRANDI CHE STA AGGREDEN… - imsuchagrandma : Scusate ma io non riesco più a vedere Matilde Brandi.....mi sta proprio sul cazzo #GFVIP -